Abruzzo24ore.tv - Maxi operazione anti-droga: 8 arresti e nuovi dettagli sull’organizzazione

L'Aquila - Smantellata rete di spaccio internazionale: coinvolti albanesi, macedoni e italiani. La cocaina arrivava tramite un complesso canale di distribuzione. Un’altra svolta nell’ambito dell’inchiesta sul traffico di cocaina coordinata dalla Direzione Distrettualemafia: la polizia ha eseguito questa mattina otto misure cautelari contro gli indagati collegati all’organizzazione criminale. L’, condotta dalla squadra mobile e dalla Sisco, ha messo in lucesu una rete ben strutturata e operativa tra confini internazionali e territorio italiano. GliTra gli arrestati spicca un cittadino albanese, finito in carcere con l’accusa di aver agevolato l’ingresso del capo dell’organizzazione in Italia. Secondo gli inquirenti, il soggetto avrebbe trasportato il leader del gruppo dalla frontiera di Trieste fino al capoluogo abruzzese, usando la propria auto per aggirare i controlli.