Ilfoglio.it - Mattarella riceve Meloni al Quirinale: "Incontro cordiale e collaborativo"

La premier Giorgiaieri è stata alper un pranzo di lavoro con il capo dello stato, Sergio. L'è durato circa un'ora ed è avvenuto mentre in Senato si consumava il braccio di ferro tra Lega e Forza Italia sul canone Rai e sulla sanità. Come precisano fonti di Palazzo Chigi, il pranzo non era collegato alle frizioni parlamentari nella maggioranza ma programmato la scorsa settimana, "anche per un confronto dopo la missione del capo dello Stato in Cina e quella della presidente del Consiglio al G20 in Brasile", dice l'Ansa. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è stata confermata dal, che ha definito l'". Secondo quanto riportano alcune agenzie, fonti vicine alla presidenza della Repubblica hanno spiegato che si è trattato di "normali interlocuzioni" che avvengono di routine almeno una volta al mese.