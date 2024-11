Amica.it - Mary e Frederik di Danimarca: i piani per Natale non includono i cognati)

Leggi su Amica.it

«Se volete star contenti alla larga dai parenti» diceva Georges Simenon. E chissà che non sia questo il motto appeso sullo specchio didi. L’annuncio da casa reale su come e dove la coppia passerà le prossime feste diconferma la “maretta” che, da diversi mesi tiene distanti i due dai, il principe Joachim e la principessa Marie.Pare, infatti, che al tavolo del 25 dicembre non siederanno, insieme, i figli della regina Margherita. Al contrario, ben distanti tra loro il giorno didi: iper le festeRee la reginahanno rivelato, sui social, i loro programmi per. In un messaggio pubblicato su Instagram, infatti, sono state condivise una serie di foto della royal family accompagnate da un testo che spiega cosa faranno e con chi staranno il 25 dicembre e i giorni successivi il sovrano e la sua famiglia.