Oasport.it - LIVE Paris-Virtus Bologna 69-61, Eurolega basket in DIRETTA: reazione bianconera con Zizic, -8 all’ultima pausa breve

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVa in archivio anche il terzo quarto:del match ilrimane avanti 69-61 sulla!69-61 Antetiene a contatto la!69-59 Ancora TJ Shorts, che brucia la retina dall’arco: 14 punti per il ‘folletto’ americano, time-out Banchi!66-59 TJ Shorts attacca la linea di fondo: che giocata!64-59 Ward dall’angolo con la tripla del +5!61-59 Canestro di forza del centro croato per il -2: lac’è!61-57 2/2 per Antea cronometro fermo.61-55 Chiuso il 2+1 dal francese, che sale a quota 14 punti per il -6.61-54 Cordinier! Col fallo.61-52 Appoggio di Hifi per il +9a meno di quattro minuti dalla terza sirena.59-52 Contropiede finalizzato da Will Clyburn, che torna a segnare dopo i 20 punti del primo tempo.