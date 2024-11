Ilrestodelcarlino.it - L’addio di Spagna alla Civitanovese: "Me ne vado con un nodo alla gola"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un difensore e un attaccante. Questi i due ruoli certi su cui la dirigenza dellaè al lavoro in seguito alle partenze di, Abbenante e Pierfederici. Non trapelano nomi dalle parti del Polisportivo, tuttavia viene escluso l’ingaggio di un centrocampista. D’altronde sono in tanti a contendersi una maglia da titolare in quel reparto e anzi qualcuno potrebbe lasciare. A trovare poco spazio, finora, sono stati Federico Ruggeri e Duccio Toccafondi. Del primo, che sembra ricevere il gradimento di altre società, il club rivierasco non avrebbe grandi intenzioni di privarsi, perché si tratta di un giocatore in grado di svolgere sia il ruolo di centrocampista che quello di centrale difensivo. Per lui soltanto un match disputato dal primo minuto, a L’Aquila, e qualche apparizione in alcuni finali di gara.