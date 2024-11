Ilfattoquotidiano.it - La data della fine degli Stati Uniti d’America? Lo rivela Alexa. Ecco l’inquietante filmato diventato virale

Secondo(l’assistente personale intelligente sviluppato da Amazon), glinon esisteranno ancora per molto tempo. Si tratta di quelle notizie che, neanche a dirlo, fanno sorridere e al tempo stesso pongono alcuni interrogativi sull’uso e l’attendibilitàtecnologica. A parlarne è anche il New York Post. La testata americana, infatti, racconta di un’utente dal nome Lucy Blake che, con il suo recente video, ha scatenato “il panico”. Nel– pubblicato su TikTok lo scorso 13 novembre – la sorella di Lucy domanda adcos’accadrà in America il giorno 20 febbraio del 2031.risponde: “Il 20 febbraio 2031, glicesseranno di esistere. Questasegna il culmine di un processo di unificazione tra vari governi che non è stato approvato dalla maggior parte delle persone”.