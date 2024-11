Inter-news.it - Inter, buone notizie da Appiano Gentile: Acerbi e Frattesi vicini al rientro!

L’di Simone Inzaghi continua a prepararsi in vista della trasferta contro la Fiorentina, valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Nell’allenamento odierno ad, oltre la notizia che riguarda Raffaele Di Gennaro, sono arrivateincoraggianti riguardo alle condizioni fisiche di Francescoe Davide– Francescoe Davideal. Secondo quanto riportato da Sky Sport, entrambi i giocatori anche oggi hanno lavorato ancora a parte durante la sessione odierna, ma ci sono segnali positivi in vista del loro. Il piano dello staff medico e tecnico è di valutarne i progressi giorno per giorno, con l’obiettivo di reintegrarli in gruppo già nella giornata di domani. Se tutto dovesse andare per il meglio,potrebbero essere convocati per la gara di domenica al “Franchi”.