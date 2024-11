Nerdpool.it - Iman Vellani – La star di Ms. Marvel confermata per il primo ruolo da attrice in un film non Marvel

L’ha appena ottenuto il suoal di fuori delCinematic Universe, entrando a far parte del cast del prossimofantasy Shiver. Shiver è un fantasy romantico basato su un romanzo di Maggie Stiefvater, e l’adattamento cinematografico ha iniziato le riprese il mese scorso. Lunedì scorso, Deadline ha riportato diversi nuovi annunci di casting per il, tra cui quello dellain unnon specificato.Shiver racconta di una giovane donna di nome Grace (Maddie Ziegler) che da bambina è stata salvata da un lupo con gli occhi gialli. Anni dopo, incontra un giovane con gli stessi occhi e se ne innamora. Si tratta di un adattamento del romanzo del 2009 della Stiefvater, ildi una serie di quattro intitolata I lupi di Mercy Falls. Ilsarà diretto e co-scritto da Claire McCarthy, che ha lavorato con Jett Tattersall alla sceneggiatura ma finora non sono stati rivelati i ruoli degli altri membri del cast.