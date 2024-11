Gaeta.it - Il teatro cavour di pescara: la stagione 2023-2025 inizia con una rassegna affascinante

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildiapre le sue porte domani per dare il via a una nuovaricca di eventi. Con una programmazione che si estende fino al 9 maggio, ilpresenta “D’ombre e di luci”, la terza edizione delladiretta da Giuseppe Pomponio. Accanto a lui, il vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota hanno illustrato le molteplicitive previste per il pubblico. Questapromette di attrarre non solo i residenti ma anche spettatori da fuori regione.UnarivoluzionariaCon un palinsesto che prevede uno spettacolo al mese, ilintende posizionarsi come un punto di riferimento culturale di primaria importanza per. Durante la presentazione, Pomponio ha sottolineato il desiderio di ampliare l’offerta, includendo anche compagnie teatrali non abruzzesi.