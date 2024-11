Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Eperienza Cataldi: : "Sento l’entusiasmo. Ma andiamo cauti»

In pochi mesi si è guadagnato rispetto e fiducia. Danilooggi è uno dei leader della Fiorentina. E l’impressione è che mister Palladino se lo voglia tenere al meglio della condizione per la grande sfida di domenica sera contro l’Inter. Ma la presentazione del match con il Pafos la Fiorentina l’ha affidata a lui. "Le partite in Europa non sono mai facili. Lo abbiamo scoperto nell’ultima gara che abbiamo perso. Quando si va in territorio europeo non si può dare niente per scontato. Non devo insegnare nulla ai ragazzi più giovani. Bove ha giocato partite importanti negli ultimi due anni, lo stesso Adli. La squadra è pronta per la gara. Questa è la nostra principale partita, poi penseremo all’Inter". Messaggio chiaro a tutti: al bando cali di tensione e pensieri che possano puntare a domenica sera.