Friends | gli episodi del Giorno del Ringraziamento

La primavera del 2024 segna il 20° anniversario del finale di, mentre l’autunno del 2024 segna il 30° anniversario della première della serie. È un momento propizio per una sitcom ritenuta un vero e proprio cult da vecchie e nuove generazioni, passando da una potenza di ascolti in onda a una macchina da repliche via cavo e infine a un punto fermo della ‘dieta binge-watch’ in streaming. Lungo il percorso è diventata per molti un riferimento nel modo in cui vengono celebrate le feste deldelin America.è andato in onda per 10 stagioni sulla NBC (Rai 3 e Rai 2 in Italia) e puntualmente, per ogni stagione, veniva trasmesso l’speciale del. Questiarrivavano generalmente all’ottava o alla nona puntata di ogni stagione, celebrando contemporaneamente la festività e affrontando tutti gli imbarazzi che essa può suscitare.