Gaeta.it - Fileni celebra la giornata mondiale dell’olivo con eventi formativi e pratiche sostenibili

Facebook WhatsAppTwitter, uno dei leader nel settore avicolo italiano, ha recentemente portato a termine unaformativa dedicata all’olivicoltura, coincidente con la. Questo evento, realizzato in collaborazione con AMAP , ha coinvolto esperti e dipendenti del Grupponella scoperta delle miglioridi coltivazione e produzione di olio d’oliva. L’incontro ha avuto come obiettivo principale quello di valorizzare la qualità delle produzioni locali e promuovere una cultura aziendale attenta allatà ambientale.Laformativa e i suoi obiettiviLa manifestazione si è svolta all’interno delle strutture aziendali die presso il frantoio Chiodi, un’importante partnership per l’azienda. Durante la, esperti del settore hanno presentato metodi innovativi per la coltivazione degli olivi e la produzione di olio di alta qualità.