F1 Leclerc | Con Sainz è tutto risolto abbiamo bisogno l’uno dell’altro

“Condiscusso al termine della gara di Las Vegas, ma adesso è”. Lo ha detto Charles, pilota della Ferrari intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del weekend di Losail, per il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento della stagione 2024 di Formula Uno, tornando a commentare le tensioni col compagno di squadra emerse al termine della gara di Las Vegas e precisando che ora tra loro èchiarito. “A volte sono andato un po’ oltre, così come è andato oltre lui in altre occasioni. Ci conosciamo bene e ci comprendiamo l’un l’altro, possono capitare degli episodi che ti consentono di resettaree ripartire. Non ho dubbi – ha sottolineato – che non ci saranno problemi da qui alla fine della stagione,per vincere un campionato costruttori che beneficerebbe ovviamente entrambi”.