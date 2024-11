Drammatico frontale in provincia di Latina; auto distrutte Tre feriti Per uno di loro arriva l’eliambulanza

Leggi su Dayitalianews.com

Questa mattina si è verificato un grave incidentetra duemobili ad Aprilia, lungo la via Apriliana. L’impatto è avvenuto poco prima delle 8 del mattino e ha coinvolto una Smart e una Toyota Yaris che viaggiavano in direzioni opposte. L’incidente ha provocato il ferimento di tre persone, una delle quali è stata trasferita in codice rosso a Roma.Le Dinamiche dell’Incidente: DueCoinvolteLe due vetture, una Smart guidata da un giovane e una Toyota Yaris con una coppia a bordo, si sono scontrate frontalmente in quello che è stato descritto come un impatto violento. La Smart è rimasta gravemente danneggiata nella parte anteriore, e il conducente ha riportato le conseguenze peggiori, come riporta la cronaca locale.Intervento dei Soccorsi e Traffico BloccatoNon appena scattato l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi sanitari del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e agli agenti della Polizia Locale.