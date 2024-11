Thesocialpost.it - Champions League, l’autobus della squadra dei big si schianta: la situazione

Dopo la deludente sconfitta contro il Liverpool, il Real Madrid ha dovuto affrontare un ulteriore imprevisto durante il viaggio di ritorno in Spagna. Il giorno successivo alla partita di Anfield, lastava tornando in patria in pullman quando, lungo l’autostrada M40, si è verificato un incidente.Leggi anche: Aumenta il canone Rai: chi paga di più e chi è esentatoFortunatamente, non sembrano esserci stati feriti e i danni non sono eccessivi. Tuttavia, gli automobilisti sono rimasti colpiti nel vedere il pullman dei Blancos fermo in una corsia in attesa dei soccorsi epolizia, che dovrà chiarire la dinamica dei fatti.Nelle trasferta, le squadre di calcio più prestigiose utilizzano pullman di proprietà, solitamente decorati con i colori e il logo, per accompagnare giocatori e staff.