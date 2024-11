Cultweb.it - Bombshell – La voce dello scandalo, come finisce la pellicola biografica del 2019 con protagonista Charlize Theron

– Latermina con l’ex conduttrice Gretchen Carlson che stipula un accordo con l’emittente Fox News. In cambio del suo silenzio sugli abusi ricevuti, riceve delle scuse ufficiali e un assegno di risarcimento di venti milioni di dollari.2016. L’emittente americana Fox News è guidata dall’anziano Roger Ailes (John Lithgow), che oltre ad occuparsi delle procedure burocratiche, segue personalmente ogni programma e dettaglio tecnico. Mentre è in corso la campagna per le elezioni presidenziali, egli scegliemoderatrice del dibattito televisivo tra Donald Trump e Hilary Clinton, Megyn Kelly (), uno dei volti di punta. In seguito ad una domanda su alcuni commenti sessisti, il tycoon inizia ad insultare la conduttrice con alcuni post sul social network Twitter.