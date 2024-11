Lettera43.it - Bobo Vieri entra in Grimaldi: sarà socio al 5 per cento del franchising immobiliare

Christianha deciso di continuare a investire nel mondo dell’e ha fatto il suo ingresso inspa. L’ex attaccante della Nazionale italiana e di tanti club di Serie Aal 5 per, oltre a diventare il nuovo Brand Ambassador istituzionale. L’ingresso diinè stato svelato durante la presentazione delle linee guide strategiche per il 2025 della società, in un evento al centro di Milano. A riportarlo è Calcio e Finanza, che ha ricordato come l’azienda si passata al 90 pernelle mani di Esperia Investor nel marzo 2024.Di Bartolo: «un amico»Emiliano Di Bartolo, in qualità di presidente di, ha applaudito l’ingresso dell’ex attaccante: «è un amico. Lo abbiamo conosciuto tramite amici comuni grazie anche alla nostra presenza in Recrowd sponsor dell’Inter.