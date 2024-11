Thesocialpost.it - Bimba mangia il formaggio e finisce in ospedale, scatta lo stop per questi alimenti: “Vietati ai minori di 10 anni”

Sta meglio, ed è già una splendida notizia, la bambina di Cortina d’Ampezzo (Belluno) ricoverata per una tossinfezione da Escherichia coli ShigaToxin-producing (STEC), complicata da sindrome emolitico-uremica (SEU). Dopo essere stata trasferita in più ospedali, da San Candido fino a Padova, le sue condizioni sono in miglioramento.Leggi anche: Libano, è entrato in vigore il cessate il fuoco: festa e commozione nelle stradeLa causa dell’infezione sembra essere il consumo di una latte crudo prodotto da un caseificio della Val di Fiemme. Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di 50 lotti delincriminato, classificandolo come a rischio di contaminazione da E. coli.Il rischio per i bambini“La sicurezza dela latte crudo vale per gli adulti, ma non per i bambini.