Avete mai visto Stefano De Martino da bambino? La foto che è diventata virale | Guarda

Grazie alla conduzione di Affari Tuoi,Desta raggiungendo ancora più seguito. Il suo programma è tra i più seguiti nel palinsesto televisivo italiano: lo showman napoletano è riuscito in fretta a far dimenticare Amadeus, ora passato sul Nove. E ha batterlo in termini di ascolti. I telespettatori lo adorano: amano il suo modo di fare, i suoi balletti e la sua simpatia contagiosa. E il suo successo si sta riflettendo anche sui social. Di recenteDeha pubblicato unasu Instagram di lui da. Nell'immagine si vede un giovanissimo bimbo intento a "preparare caffè" in un bar. Più nello specifico, il Bar Stella nel 1992. Il locale, infatti, era appartenuto prima al nonno e poi al papà del celebre conduttore. Ma i fan diDehanno notato una somiglianza impressionante con Santiago, il figlio che il conduttore ha avuto con l'ex compagna Belen Rodriguez.