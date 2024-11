Quotidiano.net - AUTOSTIMA

Una parola di grande importanza, capace di influenzare profondamente la qualità delle giornate e la percezione della vita. Si parla di, riprendendo la definizione offerta dal vocabolario Treccani, riferendosi alla "considerazione che un individuo ha di sé stesso". L’autovalutazione che è alla base dell’può manifestarsi come sopravvalutazione o come sottovalutazione a seconda della considerazione che ciascuno può avere di sé, rispetto agli altri o alla situazione in cui si trova. A determinare in ognuno di noi un diverso livello diè l’equazione tra due elementi: il sé reale, ovvero la visione oggettiva delle proprie abilità, e il sé ideale, quello che vorremmo essere. Ne consegue che maggiore è la discrepanza tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere, minore sarà la stima di noi stessi.