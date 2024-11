Gaeta.it - Australia adotta legge innovativa: vietato l’accesso ai social media per i minori di 16 anni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’ha preso una decisione storica, approvando unache vieta l’uso deiper idi 16. Questa iniziativa, deliberata dal parlamento di Canberra, rappresenta una delle misure più rigorose mai applicate a piattaforme come X, Tik Tok, Instagram e Facebook. La, già approvata da entrambe le camere del parlamento con un forte sostegno bipartisan, impone alle aziende didire “misure ragionevoli” per garantire che gli adolescenti non possano creare account.Il contesto legislativo: una risposta ai problemi dei giovaniLa nuovarappresenta un intervento deciso di fronte a un fenomeno che preoccupa sempre di più la societàna: l’impatto negativo deisulla salute mentale dei giovani.