Ilgiorno.it - Arrestato il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa. L’accusa è di corruzione

(Pavia), 28 novembre 2024 – Terremoto a. Illeghista di, è statopernell'ambito di un'indagine della Procura di Pavia che ha portato i carabinieri a eseguire in tutto cinque ordinanze cautelari. Le altre riguardano una consigliera comunale e tre dirigenti dell'ASM, l'azienda municipalizzata del gas. I carabinieri di Pavia stanno eseguendo proprio in queste ore le ordinanza di custodia cautelare. Perquisizioni sono in corso anche per un politico locale, ex europarlamentare e un imprenditore edile. Contestualmente, sono in corso di esecuzione perquisizioni, acquisizioni documentali e audizioni di persone informate. Origine dell'inchiesta il tentativo nel novembre del 2022 di rovesciare la giunta comunale (cosiddetta "congiura di Sant'").