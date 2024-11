Movieplayer.it - 9-1-1 stagione 8, la recensione: i pompieri di Los Angeles tornano più agguerriti che mai

Leggi su Movieplayer.it

Il tornado di api, il disastro aereo, il nuovo capitano. La serie generalista di Ryan Murphy torna in gran forma e mostra i muscoli. Ogni giovedì in streaming su Disney+. Un po' un percorso inverso quello fatto da 9-1-1 rispetto al suo spin-off Lone Star appena approdato su Disney+ con l'ultima. L'ottavo ciclo di episodi della serie madre, ogni giovedì in streaming con appuntamento settimanale sulla piattaforma, riesce a reinventarsi e raccontare una "nuova" squadra strizzando l'occhio al passato e al futuro. 9-1-1: un procedurale che non conosce stanchezza La serie Disney+ dopo laaccorciata a causa dello sciopero degli sceneggiatori - che guadagnava terreno e ritmo a livello di storyline - propone un'ottava annata completa e piena di colpi di scena e sequenze molto emozionanti.