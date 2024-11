Anteprima24.it - 50esimo della Comunità Montana del Fortore: il 2 dicembre tavola rotonda a Molinara

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLunedì prossimo 2, presso Palazzo Ionni, nel borgo storico di, ladelha organizzato un incontro pubblico di ascolto e condivisione del documento inerente la redigenda Strategia SNAI e a seguire, un evento celebrativo in occasione delanniversario dell’istituzione delleMontane in Campania.Si comincia alle 15.30 quando, nell’ambitoSNAI (Strategia Nazionale Aree Interne), verrà presentato il documento F.A.R.O. (Attivo per il Ripopolamento e l’Occupazione) proposto dalladel, attraverso un incontro pubblico di ascolto e condivisione dal titolo “Ilche Verrà”: una riflessione e un approfondimento conclusivo sul documento di strategia e sui temi nodali per lo sviluppo dell’area ed il contrasto allo spopolamento.