Via libera al von der Leyen bis coi numeri più risicati di sempre

Con 370 sì, 282 no e 36 astensioni, la plenaria del Parlamento europeo ha approvato con voto palese la squadra della nuova Commissione europea presieduta da Ursula von der.La leader popolare tedesca ottenne a luglio, con un voto segreto, il mandato a formare la Commissione con 401 sì. Ora passa l’esame con 10 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta degli aventi diritto, che è di 360 eurodeputati su 720. Un dato pari al 51,39% degli aventi diritto, il peggior risultato dinella storia europea.L’apertura alle destre di Ursula (vedi Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni), ha comportato diverse defezioni importanti nei ranghi dei gruppi politici in principio favorevoli al bis.Un’emorragia di voti per Ursula con l’apertura alle destreLe maggiori sono state registrate nel Ppe, partito cui appartiene von der(21 voti contrari) e tra i Socialisti e Democratici (25 contrari, soprattutto francesi e belgi, compresi i due indipendenti italiani eletti col Pd Strada e Tarquinio, e 18 astenuti).