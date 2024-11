Sport.quotidiano.net - Veleni e fischi a Como. Anche Fabregas è in crisi

Sul lago di, le acque tornano ad essere agitate, dopo cinque stagioni di successo e progresso. La sconfitta contro la Fiorentina di domenica per 2 a 0, ha fatto affiorare in tutto l’ambiente, un nervosismo sconosciuto, dall’arrivo della nuova proprietà indonesiana. Nel post partita pare siano volati gli stracci negli spogliatoi: si è visto infatti unpiccato in conferenza stampa, si sono sentiti, dopo tanto tempo, deial Sinigaglia. E, per finire, c’è stata una piccola contestazione, da una minoranza della curva nei confronti della squadra. I numeri, d’altra parte, sono contrari al bel gioco della squadra, con solo due punti nelle ultime sette partite, con il terzultimo posto in classifica: piena zona retrocessione. La tifoseria è divisa in due fazioni: da una parte c’è chi accusa la società di pensare troppo al marketing, agli attori e ai cantanti; gli altri difendono il club che ha portato aqualcosa che non si era mai visto in Italia.