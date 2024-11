Ilgiorno.it - Un’altra panchina rossa contro la violenza di genere

Un gesto simbolico per celebrare la Giornata internazionalelasulle donne. Prima Sondrio, poi Sondalo, quindi Morbegno e ora anche Chiavenna: sono quattro le panchine rosse installate nei presidi dell’Asst Valtellina e Alto Lario, a rappresentare il posto occupato da una donna che non c’è più, strappata alla vita dallacieca di un uomo. L’ultima in ordine di tempo è quella, con la targa con la scritta "Chi è violento non ama", posta nell’aiuola antistante l’ospedale di Chiavenna. Asst Valtellina e Alto Lario è impegnata all’interno della Rete provinciale anti, coordinata dal Comune di Sondrio, che riunisce enti e associazioni attive sul territorio. Anche quest’anno ha aderito alla campagna di sensibilizzazione lanciata da Fondazione Onda offrendo consulenze ostetriche telefoniche presso i Consultori familiari, a cui far seguire eventuali visite specialistiche con medici ginecologi, psicologhe e assistenti sociali.