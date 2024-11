Ue fiducia a von der Leyen Fdi | maggioranza Ursula non esiste

Leggi su Ildenaro.it

Strasburgo, 27 nov. (askanews) – Lateoricamente molto ampia, dal gruppo di destra Ecr fino ai Verdi, che ha votato laalla nuova Commissione divon deral Parlamento europeo, oggi a Strasburgo, con 370 voti a favore contro 282, in realtà ‘non’. Nel senso che non configura affatto una nuova ‘’ per condurre stabilmente l’attuale legislatura, come vorrebbero i gruppi del centro sinistra, Socialisti e Liberali, e anche i Verdi, o come aveva prospettato ieri lo stesso capogruppo del Ppe, Manfred Weber. Lo hanno sottolineato oggi a Strasburgo, parlando alla stampa dopo il voto, il capogruppo dei Conservatori europei (Ecr), Nicola Procaccini, e il capo delegazione di Fdi ne gruppo, Carlo Fidanza. Sono affermazioni di senso opposto dall’immagine, che avevano dato in queste ore Weber e von der, di una sorta di ‘grande centro’ politico nel Parlamento europeo, basato sulla ‘piattaforma di cooperazione’ firmato il 20 novembre tra Ppe, S&D e Renew, verso cui confluirebbero da destra l’Ecr e da sinistra i Verdi.