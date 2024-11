Leggioggi.it - Tredicesima dipendenti 2024: quando arriva, tassazione, calcolo importi

in arrivo a dicembre.Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza per l’obbligo in capo all’azienda di corrispondere la retribuzione a fronte della prestazione manuale e / o intellettuale garantita dal dipendente nel rispetto della mansione definita in sede di assunzione o nelle intese successivamente intercorse.Nel rispetto delle tempistiche eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) il compenso economico spettante al dipendente dev’essere riconosciuto entro una determinata data, collocata (al più tardi) nel mese immediatamente successivo il periodo di paga nel corso del quale è maturato il diritto del lavoratore alla retribuzione stessa.Esistono tuttavia alcune eccezioni di voci retributive che vengono corrisposte, a differenza delle tempistiche descritte, alla cessazione del rapporto di lavoro (è il caso del TFR) o in un’unica soluzione in un determinato periodo dell’anno.