Gaeta.it - Tragedia nel Mar Egeo: sei bambini tra le vittime dell’ennesimo naufragio migratorio

Negli ultimi giorni, il Marè tornato a far notizia per unache ha colpito profondamente le comunità locali e il mondo intero. Seisono tra le ottodi unavvenuto mentre una barca con a bordo oltre 40 persone tentava di attraversare le acque pericolose nella rotta migratoria che collega Turchia e Grecia. Si tratta di un episodio drammatico che evidenzia la continua crisi umanitaria legata ai flussi migratori nel Mediterraneo orientale, un fenomeno che ha già portato alla perdita di migliaia di vite negli ultimi anni.Le circostanze delIldi due giorni fa segue una serie di eventi simili avvenuti nel Mediterraneo, dove migranti e rifugiati, in gran parte provenienti da paesi in conflitto o segnati da gravi condizioni socio-economiche, si avventurano in viaggi pericolosi nella speranza di trovare rifugio e una vita migliore.