Lanazione.it - Teatro Petrarca. Shakespeare secondo Guenzi

Leggi su Lanazione.it

"Molto rumore per nulla", il capolavoro di Williamnel nuovo allestimento con Lodoe Sara Putignano, per la regia di Veronica Cruciani, inaugura stasera alle 21 la stagione 2024/2025 deldi Arezzo. Lo spettacolo sarà in replica domani alla stessa ora, nell’ambito della programmazione dalla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo, con la produzione firmata Valerio Santoro per La Pirandelliana e TSV –Nazionale. Tra intrighi, scambi di persona e giochi di parole, lo spettacolo riflette sul potere della narrazione, in una vicenda in cui vero e falso non sono altro che due facce della stessa realtà. Nella residenza del rispettabile nobiluomo Leonato, che vive a Messina con la splendida figlia Hero, il fratello maggiore Antonio, e la figlia di questi, Beatrice, giungono di ritorno dalla guerra il principe Don Pedro e i due compagni di battaglia Claudio e Benedick.