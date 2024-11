Thesocialpost.it - Sequestra la moglie in casa e la sevizia con un coltello arroventato: arrestato

Leggi su Thesocialpost.it

I carabinieri della Stazione di Lentini hannoun uomo di 43 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e continuate e sequestro di persona ai danni della32enne. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, hanno avuto origine da una segnalazione di un cittadino che ha notato la donna in stato confusionale e ha allertato il 118.Leggi anche: Spinta giù dal bus viene palpeggiata da uno sconosciuto: salvata da una donna che passava per casoPortata al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini, la donna ha mostrato chiari segni di violenza fisica e debilitazione psicologica. I medici, riconoscendo i segnali di un possibile caso di violenza domestica, hanno attivato il codice rosa e avvisato i carabinieri.Una storia di violenza durata due anniLa donna, ancora sotto shock, ha denunciato di essere stata vittima di una vera e propria escalation di vessazioni dal 2022.