Salvatore Esposito è ‘Piedone’ con la benedizione di Bud Spencer

(Adnkronos) –Il mito di Budrivive sullo schermo attraverso, che prende l’eredità di, leggenda tra gli sbirri di Napoli, per raccontare la storia dell’ispettore Vincenzo Palmieri, cresciuto sotto l’ala protettiva del commissario Rizzo, interpretato da Budnei film degli Anni 70, dopo l’uccisione dei suoi genitori. Dal 2 dicembre debutta su Sky Cinema e in streaming su Now ‘Piedone – Uno sbirro a Napoli’, serie in 4 episodi creata da Peppe Fiore e diretta da Alessio Maria Federici. Un’icona che pesa e una grande responsabilità sulle spalle di, che ha ricevuto ladi Bud: “Mio padre lo ha visto per la prima volta in ‘Gomorra’, il commento è stato’‘quello è uno gagliardo'”, ricorda il figlio Giuseppe Pedersoli, in occasione della conferenza stampa all’Hotel Vesuvio di Napoli.