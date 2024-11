Quotidiano.net - Nuovo taglio dei tassi? La Bce frena

Roma, 27 novembre 2024 – Quando scenderanno nuovamente idi interesse fissati dalla Bce? E’ la domanda che si fanno un po’ tutti e in particolare che ha un mutuo o finanziamenti. I trader puntano su 50 punti base dopo gli indici Pmi Ma, date le condizioni economiche e inflazionistiche, non è detto che ci sarà un. Diversamente da quanto sperano diversi operatori, che sperano in undei, all’interno della Banca centrale europea c’è chi la pensa diversamente. In particolare Isabel Schanabel, membro del direttivo della Bce, che ha raffreddato gli animi. Per lei infatti un livellonon adeguato (troppo bassi in questo caso) “potrebbe essere addirittura controproducente per l’economia”. Una posizione che contrasta quanto invece si attendono diversi analisti (e chi ha un mutuo).