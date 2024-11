Donnapop.it - Momento di serenità per le sorelle Ferragni: Chiara felice con Tronchetti Provera, Valentina va a convivere

e la sorellasono felici e innamorate; mentre la maggiore ha ritrovato il sorriso con Giovanni, la minore va acon il fidanzato Matteo Napoletano!e la storia con Giovannie Giovannifanno ormai coppia fissa: lui è entrato a tutti gli effetti in famiglia, come dimostrano le ultime foto che li vedono insieme ai figli, mentre tutti insieme giocano all’aria aperta. Nonostante tutto, però, l’influencer di Cremona non ha ancora ufficializzato il legame con l’imprenditore su Instagram.Il motivo? Sembra che – finalmente –voglia fare le cose con calma, senza premere il piede sull’acceleratore. Insomma, l’imprenditrice vorrebbe provare a fare l’esatto contrario di quanto fatto all’epoca del fidanzamento con Fedez e durante tutta la loro storia d’amore.