Mister Movie | I Fratelli Farrelly e la possibilità di un ritorno per Scemo e più scemo 3

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.IPeter e Bobby, maestri della commedia irriverente degli anni ’90, non hanno mai smesso di sorprendere i fan con le loro creazioni. Uno dei loro capolavori più iconici è senza dubbioe più(Dumb and Dumber), il film del 1994 che ha consacrato Jim Carrey e Jeff Daniels nei ruoli indimenticabili di Lloyd Christmas e Harry Dunne. Di recente, durante la promozione del loro nuovo film Caro Babbo Natale, ihanno discusso con Variety ladi realizzare un terzo capitolo del franchise.La nostalgia deiper i loro personaggiPur non essendoci attualmente piani concreti per une più3, isembrano sempre pronti a considerare unal mondo dei loro personaggi più amati.