Mister Movie | Anticipazioni This is Me 2 Puntata del 27 Novembre ospiti e ospiti

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il programmais Me, realizzato da Fascino PGT, celebra il percorso degli ex allievi di Amici, il celebre talent show di Maria De Filippi, in un’emozionante serie di tre puntate. Ogni episodio raccoglie le testimonianze di artisti che hanno avuto il loro inizio nella scuola di Amici, offrendo uno sguardo sul loro viaggio professionale e le loro storie personali.Quando Va in Onda la secondadiIs Me?is Me è iniziato il 202024 e va in onda ogni mercoledì in prima serata, a partire dalle 21:35, su Canale 5. La serie durerà tre settimane, con l’ultimaprevista per il 4 dicembre 2024.delle Puntate272024La secondavede la partecipazione di ex allievi molto amati di Amici, tra cui:AnnalisaAlessandra AmorosoAndreas MüllerGiordana AngiGaiaLdaVincenzo Di PrimoVincenzo DurevoleInsieme a loro, ci saranno supercome:Il VoloFiorella MannoiaGigi D’AlessioFabrizio MoroTeduaBig MamaMewIl momento comico sarà affidato a Pio e Amedeo.