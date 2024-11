Dailymilan.it - Milan, Luka Jovic operato in Serbia: l’infortunio e i tempi di recupero

L’attaccante delè statoinall’inguine: ecco la tipologia d’infortunio e i suoididovrà stare nuovamente ai box a causa di un problema fisico. L’attaccante serbo, nella giornata di martedì 26 novembre, è stato sottoposto a un intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro. Questo per cercare di risolvere il problema legato alla pubalgia, che ha accompagnato l’ex Real Madrid dall’inizio della stagione sino ad oggi.Ildall’intervento non gli permetterà, quindi, di essere a disposizione per le prossime quattro settimane, costringendo, dunque,a dover saltare gran parte del mese di dicembre. Questo il comunicato rilasciato dalsul sito ufficiale del club:A BelgradoJovi?, accompagnato da un membro dello staff medico del, è stato sottoposto a intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro.