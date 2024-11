Gaeta.it - Michael Fassbender protagonista di “The Agency”, il remake di “Le Bureau” disponibile su Paramount+

Un nuovo thriller di spionaggio si prepara a catturare l'attenzione degli appassionati del genere. "The Agency" è la trasposizione americana di "Le Bureau – Sotto copertura" e segna il ritorno del talentuoso Michael Fassbender nei panni di un agente della CIA. La serie, prodotta anche da George Clooney, debutta su Paramount+ con le prime due puntate il 30 novembre. Questo show promette di offrire intense emozioni e una complessità narrativa, richiamando i temi dell'amore e dell'identità. Trama avvincente e personaggi complessi. La trama di 'The Agency' ruota attorno a Martian, un agente segreto della CIA con una lunga carriera alle spalle. A causa di nuovi ordini, Martian deve lasciare la sua vita sotto copertura per tornare a Londra. Tuttavia, questo ritorno non segna solo la fine di una carriera, ma lo costringe a confrontarsi con un passato che non è mai davvero scomparso.