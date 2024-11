Lazio-Ludogorets Baroni in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi su Sportface.it

Alle 14:00 di oggi, mercoledì 27 novembre, l’allenatore della, Marcoparlerà inalla vigilia della sfida casalinga di Europa League contro il. L’allenatore interverrà presso la saladel Centro Sportivo di Formello per presentare la sfida valida per la 5a giornata della fase campionato, ma sono tanti gli argomenti caldi. Uno su tutti: il divieto di trasferta imposto ai tifosi biancocelesti in vista del match contro l’Ajax. Senza dimenticare altri temi: la formazione da schierare domani e le condizioni dei calciatori in infermeria. Assenti Nuno Tavares e Gaetano Castrovilli, da valutare le condizioni di Isaksen e Dele-Bashiru. Dovrebbe essere disponibile invece Alessio Romagnoli, anche lui rimasto acciaccato nell’ultima partita di campionato. Lasarà trasmessa suStyle TV, disponibile sul sito ufficiale dei biancocelesti.