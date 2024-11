L’avvocato di Filippo Turetta risponde a Gino Cecchettin | Non abbiamo mancato di rispetto a nessuno

Leggi su Open.online

«Come difensori siamo assolutamente certi di non aver travalicato in alcun modo i limiti della continenza espressiva e di non averdisolo svolto il nostro dovere in uno Stato di diritto». Gli avvocati diGiovanni Caruso e Monica Cornaviera rispondono così attraverso l’Ansa a. Il padre di Giuliaha detto di essersi sentito nuovamente offeso e la memoria di sua figlia umiliata commentando l’arringa dei legali del 22enne in aula nel processo in cui il loro assistito è imputato per omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dall’efferatezza, stalking, sequestro di persona, detenzione d’armi e occultamento di cadavere. Comestesso ha ammesso, ha prima aggredito poi sequestrato e infine ucciso Giuliaormai un anno fa, prima di disfarsi del corpo e tentare la fuga in auto.