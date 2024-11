Gaeta.it - La guardia di finanza incontra gli studenti di amandola per promuovere la legalità economica

Facebook WhatsAppTwitter L’istituto tecnico economico “E. Mattei” diha recentemente ospitato un evento significativo che coinvolge direttamente glidelle classi quarte e quinte. Ladidi Fermo ha avviato una serie di incontri con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani riguardo alla cultura della. Questo progetto, giunto alla sua nona edizione, è un’importante iniziativa che mira a far conoscere la missione istituzionale di questo corpo di polizia economico-finanziaria.Attività operative delladiDurante l’incontro, il tenente Alessia Valletta, comandante del Nucleo Operativo del Gruppo Fermo, ha illustrato le numerose attività operative che ladisvolge quotidianamente. Le operazioni includono attività di controllo sia a terra che in mare, così come operazioni aeree, dimostrando l’ampia gamma di interventi del corpo.