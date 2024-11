Calciomercato.it - Juventus, non c’è solo il Psg: anche il Marsiglia piomba su Fagioli | ESCLUSIVO

Il centrocampista potrebbe lasciare lanella prossima sessione di mercato e ci pensano due top club della Ligue 1Importante impegno nella quinta giornata del nuovo format della Champions League per la, volata a Birmingham per affrontare l’Aston Villa di Unai Emery per cercare di fare un passo avanti importante per il discorso qualificazione agli ottavi di finale.Nicolò(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore bianconero, Thiago Motta, dovrà a fare a meno di diverse giocatori per questo rilevante match europeo: oltre ai lungodegenti Arek Milik, Gleison Bremer e Juan Cabal, non ci saranno neNico Gonzalez, Douglas Luiz, Vasilije Adzic, Dusan Vlahovic e, l’ultimo della lista, Weston McKennie.quattordici i giocatori di movimento a disposizione, situazione davvero complicata che costringerà l’uomo mercato Cristiano Giuntoli ad intervenire a gennaio per rinforzare la rosa.