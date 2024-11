Inter di corto muso Atalanta a valanga | il nerazzurro made in Italy in vetta alla Champions

Leggi su Sportface.it

L’Italia risale nel ranking Uefa e le italiane si portano nei piani altissimi dellaLeague. E’ una grande serata per, le due nerazzurreinancora imbattute, vincenti seppur in modo diverso e, se finisse oggi il maxi girone, direttamente agli ottavi. Una corsa irrefrenabile quella dei ragazzi di Inzaghi, che piegano il Lipsia per 1-0 grazie all’autogol di Lukeba, al termine di una partita tutto sommato sofferta, ma in cui i tre punti non sono in discussione. Un paio di occasioni grosse per l’, altre potenziali, Sommer che ha fatto buona guardia e tanta capacità di gestire e dettare i tempi della partita. In poche parole, la vittoria della maturità, dicome le precedenti due con Young Boys e Arsenal, e se possibile ancora più importante, visto che l’obiettivo di questo inverno sembra ormaiportata.