Lanazione.it - Impianti sportivi ancora senza certezze

Leggi su Lanazione.it

L’amministrazione ha fatto sapere ieri che il termine ultimo per il completamento di tutti e quattro i cantieri resta quello del prossimo 16 dicembre: entro quella data, gli interventi in corso suglicittadini di Maliseti, Viaccia, Iolo e viale Galilei interessanti dal maxi-intervento da 2.400.000 euro dovranno essersi conclusi. E almeno tre delle opere in questione sono a quanto pare ad un passo dalla conclusione, anche se in un caso i lavori sono fermi dalla scorsa estate e il rischio di andare oltre la scadenza prefissata è concreto. Ecco, ma qual è lo stato d’avanzamento delle operazioni? Il primo ad essere concluso, in linea teorica, dovrebbe essere l’operazione che riguarda il campo di Maliseti e che prevedeva la sostituzione totale del manto in erba sintetica del sussidiario.