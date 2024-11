Ilnapolista.it - Il Telegraph fa a pezzi Guardiola che si graffia la faccia e dice: «Volevo farmi del male» – VIDEO

Quando ieri ilimmaginava una “realtà parallela nella qualeviene esonerato” non poteva immaginare che il Manchester City si sarebbe fatto recuperare 3 gol in un quarto d’ora dal Feyenoord in Champions League. E che poi l’allenatore si sarebbe presentato davanti alle telecamere con evidenti segni di autolesionismo in: un graffio sanguinante sul naso, e altri segni sulla fronte. “Mi voglio fare del”, ha spiegato poi sorridendo in conferenza stampa.All seriousness. Pep needs to take time out for his own mental health it is obvious that this guy has mentally checked out. Go get some help. #pepout https://t.co/2dITi4MXDZ— naresh hansraj (@nashanator) November 27, 2024“Il Manchester City di Pepè entrato nell’ignoto”, scrive Marca. E’ la prima squadra nella storia della Champions League a condurre una partita con tre gol al 75esimo minuto, e a non riuscire a vincerla.