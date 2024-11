Metropolitanmagazine.it - Il sentimento della morte e del tempo nelle Odi di Orazio

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Pulvis et umbra sumus: Siamo polvere e ombra. Il poeta latino, inventore del carpe diem, ha incentrato la sua ricerca poetica sulcaducità delle cose efugacità del. Dalla sua villetta in Sabinia, regalatagli dall’amico e protettore Mecenate, ha potuto osservare a distanza di sicurezza la cadutarepubblica e l’inizio del principato romano. Nel cantuccio accogliente e malinconicosua poesia si scandisce l’esistenza umana come un umile avvicendarsi di amori fuggevoli, brindisi tra amici, gentilezze e fastidi, sorrisi e dispiaceri, luci e tenebre, e poi di nuovo luci, fino alla tenebra finale. Lae lo scorrere delsono infatti i temi principali delle Odi di, aureo e mediocrePh: romanoimpero.comQuintoFlacco non fu un eroe, né un cantore di eroi.