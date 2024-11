Lettera43.it - Il nuovo presidente della Georgia sarà Mikheil Kavelashvili, ex calciatore filo-russo e antioccidentale

Sognono, ovvero il partito politico che fondato dall’oligarca Bidzina Ivanishvili detiene la maggioranza dei seggi del parlamento di Tbilisi (90 su 150), ha indicato come candidato alla presidenza del Paese l’ex. Visto che per la prima volta ileletto indirettamente da un collegio elettorale di 300 membri, composto da parlamentari e rappresentanti dei governi locali,(a cui è stato impedito di candidarsi comefedercalcio locale perché privo di un’istruzione superiore), può essere già di fatto considerato ilcapo di Stato. «Non c’è dubbio chenonal servizio delle potenze straniere, ma al servizio dello Statono», ha dichiarato Ivanishvili criticando l’attualeeuropea Salome Zourabichvili, che in aperto conflitto con il partito al governo ha denunciato come truccate le elezioni parlamentari di ottobre.