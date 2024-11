Ilrestodelcarlino.it - Il calzaturiero arranca: "Investiamo sui talenti"

"Viviamo in un’epoca complessa, all’insegna di un continuo cambiamento, accelerato, negli ultimi anni, dalla trasformazione digitale e ‘green’ tuttora in corso. Ma il tema della formazione resta cruciale nel nostro distretto moda". Ne è fortemente convinto Marco Piazzi, presidente del Cercal e direttore generale di Pollini (gruppo Aeffe), uno dei brand storici del polodi San Mauro Pascoli. Piazzi è reduce dai festeggiamenti per i 40 anni della scuola internazionale che ha formato oltre 3mila giovani di tutte le nazionalità su calzature e abbigliamento. Il 40esimo anniversario del Cercal è coinciso però con una congiuntura non facile per il distretto, che sta risentendo pesantemente della crisi globale del mercato del lusso. Una crisi confermata anche dall’ultimo report dell’ufficio studi Intesa San Paolo, rilasciato due settimane fa: nel primo semestre 2024, infatti, l’export del distretto sammaurese ha registrato un calo del 21,3% rispetto allo stesso periodo del 2023.