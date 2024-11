Ilfattoquotidiano.it - Guardiola sconvolge la sala stampa dopo il terribile pari del Manchester City: “Questi graffi? Voglio farmi del male” – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Se ilsta vivendo il momento peggiore della sua storia recente, Pepsta vivendo il momento peggiore della sua straordinaria carriera. L’allenatore spagnolo non aveva mai perso cinque partite di fila. Una crisi cominciata con l’infortunio di Rodri e culminata ieri sera, nella partita di Champions League tra i Citizens e il Feyenoord: non è arrivata l’ennesima sconfitta, ma forse è andata pure peggio. Un clamoroso pareggio per 3-3che ilin casa era serenamente in vantaggio di tre reti. Ha subito la rimonta nei 20 minuti finale: un crollo inspiegabile, angosciante e allarmante. Al termine del match,si è sfogato su sé stessoandosi il volto e presentandosi poi in tv e in conferenzacon diverse ferite, in testa e sul naso.